HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde büyük yangın

Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde büyük yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2020 14:55 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıkarken, yan taraftaki zeytinlik alana da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 7 kişi ve ilçe itfaiye müdürü ile 2 itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi'ye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan, Kenan Karakuş’a ait plastik geri dönüşüm tesislerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Açık ve kapalı alanları bulunan tesislerde, iddiaya göre, açık alanda kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar, çevredeki plastikleri tutuşturdu. Plastik malzemeler, hızla alev alırken, yangın büyüdü. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçeler Gemlik ve İznik’in yanı sıra Bursa merkezden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Tonlarca plastik malzeme bulunan tesisleri etkileyen yangın, yandaki zeytin alana da sıçradı. Yangında tesislerde bulunan 7 kişi ile Orhangazi İtfaiye Müdürü ile 2 itfaiye eri, dumanlardan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 10 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tesislerden zeytinlik alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesis alanında büyük hasar meydana gelirken, 10 zeytin ağacı da zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Öte yandan yangın ve söndürme çalışmaları sırasında tesis alanı, dronla havadan görüntülendi. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği ve geniş alana yayıldığı görüldü.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTuan Tunalı sevgilisiyle tatildeTuan Tunalı sevgilisiyle tatilde
Ege Denizi'nde korkutan depremEge Denizi'nde korkutan deprem
İşte torba yasadaki karşılıksız çek kanununun detaylarıİşte torba yasadaki karşılıksız çek kanununun detayları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de evin bahçesinde Roma Dönemi eseri bulundu

Şaşırtan olay! Evin bahçesinde bulundu

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu

Endişelendiren görüntü! Binlerce balık kıyıya vurdu

4 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı! Acı haber

4 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı! Acı haber

Ayağı halata takılıp denize düştü, Vali Erol Karaömeroğlu kurtardı!

Ayağı halata takılıp denize düştü, Vali kurtardı!

2 gündür kayıptı! Acı haber

2 gündür kayıptı! Acı haber

Sivas'ın Divriği ilçesinde yılanların dansı böyle görüntülendi

Yılanların dansı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.