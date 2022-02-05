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  4. Bursa'da giysi kumbarasındaki feci ölümde kahreden detay! Arkadaşına kıyafet almak isterken sıkışıp ölmüş

Bursa'da giysi kumbarasındaki feci ölümde kahreden detay! Arkadaşına kıyafet almak isterken sıkışıp ölmüş

05.02.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da giysi kumbarasına sıkışıp ölen Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov'un (30) otopsisi tamamlanırken, feci olay hakkında Tamazov'un kayınbiraderi açıklama yaptı. Tamazov'un eniştesi Kamil Sever, ''Gemlik Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkacağını bilen bir arkadaşı kendisinden kullanılmış kıyafet istedi. O da arkadaşının bu isteğini yerine getirmek için kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından kıyafet almak istedi. Bu sırada nasıl oldu bilmiyoruz öldü. Ailesi perişan oldu'' dedi.

Bursa'da giysi kumbarasındaki feci ölümde kahreden detay! Arkadaşına kıyafet almak isterken sıkışıp ölmüş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde, perşembe günü saat 23.30 sıralarında Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından eşya almak istedi. Ancak Tamazov'un başı, içerideki mekanizmaya sıkıştı. Bir süre sonra yoldan geçenler, Behpasha Tamazov’u fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk babası Tamazov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Behpasha Tamazov'a kesin ölüm nedeninin belirlemesi için otopsi yapıldı.

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CEZAEVİNDEKİ ARAKADAŞI İÇİN KIYAFET ALMAK İSTEMİŞ

Cenazesi pazar günü Bursa'da toprağa verilecek olan Behpasha Tamazov'un eniştesi Kamil Sever, "Behpasha Tamazov, Bursa'da oto tamirciliği yapıyordu. Cezaevine girdi. Gemlik Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkacağını bilen bir arkadaşı kendisinden kullanılmış kıyafet istedi. O da arkadaşının bu isteğini yerine getirmek için kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından kıyafet almak istedi. Bu sırada nasıl oldu bilmiyoruz öldü. Küçük yaştaki çocuklarıyla ortada kalan eşi perişan oldu" dedi. 18 ayrı suç kaydı olan Tamazov'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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