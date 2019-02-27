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Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

İğrenç olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Bir özel hastanede özel kalem müdürü olan F.Y., odasına çağırdığı genç hemşireyi taciz etti. Gözaltına alınan F.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Olay, merkez Bursa Osmangazi ilçesi Mudanya karayolu üzerinde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Sabah saatlerinde özel kalem müdürü olduğu hastaneye gelen F.Y. (53), aynı sağlık kuruluşunda hemşire olan N.A.'yı (20) odasına çağırdı.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Özel Kalem Müdürü F.Y., iddiaya göre N.A.'yı boynundan öpmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A., odadan çıkarak polise haber verdi. Hastaneye gelen polis ekipleri, F.Y.'yi gözaltına aldı.

'AMACIM TOKALAŞMAKTI, YANLIŞ ANLADI'

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden F.Y., ''Amacım sadece tokalaşıp selamlaşmaktı, beni yanlış anladı'' dedi.

'ODASINA ÇAĞIRDI, ÖPMEYE BAŞLADI'

Şikayetçi olan hemşire N.A. ise, ''Beni odasına çağırdı, elimden tuttu ve boynumdan öpmeye başladı. Ben de bu durum üzerine tepki göstererek odadan çıktım. Daha önce de beni taciz etmeye kalktı, ben de bu durumu hastane yönetimine bildirmiştim'' dedi.

Özel Kalem Müdürü F.Y., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hastane taciz hemşire

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