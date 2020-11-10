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  4. Bursa'da iğrenç olay! Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmış

Bursa'da iğrenç olay! Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 07:52 | Son Güncelleme

Bursa'da H.Ç. (37) adlı kadını, panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı gerekçesiyle gözaltına alınan engelli Y.A. (50), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa'da iğrenç olay! Panelvan minibüste kadına zorla fuhuş yaptırmış

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde yaşayan engelli Y.A.’nın, H.Ç. isimli kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Ekipler, Y.A. ve H.Ç.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Y.A.’nın H.Ç.’yi 300 lira karşılığında panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı tespit edildi.

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Düzenlenen operasyonla Y.A. yakalanarak, gözaltına alındı. H.Ç. ise emniyete götürüldü. H.Ç., ifadesinde, Y.A.’nın kendisini fuhşa zorladığını, parayı da eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı. Y.A., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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