Bursa'da ilginç olay! Çaldıkları çelik kasayı bebek arabasıyla götürdüler

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine girerek çelik kasa çalan şüphelilerin ihbar edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Olay yerine yakın bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini ve çelik kasayı almak için 9 kere iş yerine giriş çıkış yaptıklarını belirtti.

HER ŞEYİ ANLATTI

Şüphelilerin, çelik kasayı çalmak içinde bir apartmandan bebek arabası çaldıkları da tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin; 14 suç kaydı bulunan A.C.D. (19) ve 30 suç kaydı bulunan F.Ö. (29) ile daha sonra hırsızlığa müdahil olan M.S. ve E.Y. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.C.D. kısa sürede yakalanarak ifadesinde her şeyi anlattı. Çelik kasa, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan dere içerisinde açılmış vaziyette buldu. Diğer 3 şüpheli de yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

