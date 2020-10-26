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Bursa'da inanılmaz olay! Otların arasında uyuya kaldı, üzerine kepçeyle toprak attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Bursa'da alkol aldıktan sonra otların arasına yatan Mehmet Çelikkol'un üzerine, kendisini fark etmeyen belediye ekipleri toprak attı. İş makinesinin gürültüsü arasında güçlükle sesini duyulan Çelikkol, itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da inanılmaz olay! Otların arasında uyuya kaldı, üzerine kepçeyle toprak attılar

Bursa'daki inanılmaz olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çelikkol, alkol aldıktan sonra boş arazideki otların arasında uyuyakaldı.

BELEDİYE EKİPLERİ ÜZERİNE TOPRAK ATTI

Arazide temizlik çalışması yapan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise iş makinesiyle aldıkları toprağı otların üzerine döktü. Belediye ekiplerinin fark etmeden toprak attığı Çelikkol uyanarak, çığlık atmaya başladı.

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SESİNİ KEPÇE OPERATÖRÜ DUYDU

Çelikkol’un sesini duyan kepçe operatörü Cemal Ç., araçtan indiğinde döktüğü toprağın altında kalan Çelikkol'u gördü. Hemen durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen itfaiye ekipleri, Çelikkol’u toprağın altından çıkardı. Mehmet Çelikkol, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Çelikkol’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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