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  4. Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış! Otobüsü kaçıran gencin yardımına motosiklet sürücüsü yetişti

Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış! Otobüsü kaçıran gencin yardımına motosiklet sürücüsü yetişti

05.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kartına para yüklediği sırada belediye otobüsünü kaçıran gencin yardımına motosiklet sürücüsü yetişti. Motosiklet sürücüsü, otobüsü kaçıran genci bir sonraki durağa kadar götürerek kaçırdığı otobüse binmesini sağladı. O anlar, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü evine döndüğü sırada bir gencin belediye otobüsüne doğru koştuğunu ve yetişemeyerek pes ettiğini gördü. Hemen yanına yanaşan Hami Durmuş, gence neden koştuğunu sordu. Gencin otobüsü kaçırdığını söylemesinin ardından Durmuş, onu arkasına bindirerek otobüsün arkasından gitti. Bir sonraki durakta otobüsü yakalayan Durmuş, gencin otobüse binmesini sağladı. Görüntüler, izleyenler tarafından büyük beğeni toplarken, o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

O anları anlatan motosiklet sürücüsü Hami Durmuş, "Eve dönüş yolunda kask kameramı kapatmayarak şarjının yettiği yere kadar çekeyim dedim. Bir gencin hızlı bir şekilde koştuğunu gördüm. Çok heyecanlı bir şekilde koşuyordu. Koştuğu sırada birden durarak pes etti. Aynı olay benim üniversite yıllarımda başıma gelmişti. Yanında durdum ve emin olmak için otobüsü mü kaçırdığını sordum. Evet deyince atla dedim motosiklete. Aksiyon sahneleri gibi bir durum söz konusu oldu. Belediye otobüsünü kaçırmamak için dikkatli bir şekilde otobüsü bir sonraki durakta yakaladım ve genci yetiştirdim. Genç çok sevindi, dua etse bana yeter. Onun için güzel bir anı olmuştur, benim içinde güzel bir anı oldu" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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