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Bursa'da kahreden olay! Alzheimer hastası adam için seferber oldular

15.11.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı adam, 15 metrelik uçurumda yaralı halde bulundu. Ekiplerin seferber olarak kurtardığı 65 yaşındaki şahsın ağır yaralı halde bulunduğu öğrenildi. Kayıp ihbarı üzerine aranırken gelen telefon sayesinde bulunan yaşlı adam, polislerin seferberliği ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kahreden olay! Alzheimer hastası adam için seferber oldular

Alzheimer hastalığı bulunduğu öğrenilen yaşlı adam evden ayrıldı. Aile uzun bir süre haber alamayınca evinin yakınında aramaya başladı. Binali Kurç, 15 metre yükseklikten yuvarlanarak uçuruma düşünce ailesini arayarak yardım istedi. Ailesi ve ekipler bir saatlik arama sonucu evinin 2 kilometre yakınında yaralı şekilde düştüğü uçurumda buldu. Yaralı adam düştüğü yerden çıkartılarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

ÖNÜNÜ GÖRMEYİNCE UÇURUMDAN YUVARLANDI

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İbrahim Yazıcı Stadyumu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Binali Kurç (65) akşam saatlerinde evden ayrıldı. Ailesi, eve geç saatlere kadar dönmeyen Kurç'u evinin çevresinde aramaya başladı. Boş araziye giren Binali Kurç (65) gece karanlığında önünü göremeyerek 15 metre yükselikten yuvarlanarak uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Burç yanında bulunan telefonu ile kızını arayarak yardım istedi. Kızı durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kurç'un tarif ettiği yere gelen aile ve ekipler yaklaşık bir saatlik bir arama sonucunda düştüğü noktada şahsı yaralı şekilde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan Binali Kurç (65) uçurumdan güçlükle çıkarıldı. Yaralanan Kurç olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla tahkikat başlatıldı.

İHA

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Bursa
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