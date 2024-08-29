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  4. Bursa'da kan donduran olay! Babasını öldürüp annesini yaraladı

Bursa'da kan donduran olay! Babasını öldürüp annesini yaraladı

29.08.2024 00:55
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Bursa'da çilingir yardımıyla eve giren ekipler, korkunç tabloyla karşılaştı. Anne ve babasının kavgasına dahil olan ailenin en büyük oğlu, eline aldığı bıçakla babasını öldürdükten sonra annesini de ağır yaraladı. Olayın ardından şahıs, jandarmaya kendisini ihbar ederek teslim oldu.

Bursa'da kan donduran olay! Babasını öldürüp annesini yaraladı

Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Selahattin K. ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K. mutfaktan eline aldığı bıçakla baba Selahattin K.'yi ve annesini defalarca bıçakladı. Panik yapan A.K., kardeşlerini alarak dışarıya çıktı. Bir süre bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

BABA ÖLDÜ ANNE AĞIR YARALI!

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, korkunç tabloyla karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.'nin öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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ZANLI GÖZALTINDA, KARDEŞLERİ KORUMA ALTINDA!

Olaydan hemen sonra gözaltına alınan A.K., jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.

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Aynı binada yaşayan komşuları yaşanan olaydan sonra eve girmekte tedirginlik yaşıyor. 2 hafta önce binaya taşındıkları öğrenilen ailenin kimseyle sohbet etmediği ve çevreden de tanınmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa anne baba
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