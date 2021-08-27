HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da kardeş dehşeti! Ağabeyini miras için doğal gaz borusuyla öldürdü

Bursa'da kardeş dehşeti! Ağabeyini miras için doğal gaz borusuyla öldürdü

27.08.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Elfer İlkbahar (53), miras yüzünden tartıştığı ağabeyi Alaaddin İlkbahar’ı, (58) başına doğal gaz borusuyla vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı Elfer İlkbahar, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da kardeş dehşeti! Ağabeyini miras için doğal gaz borusuyla öldürdü

Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi 13. Meriç Sokak’taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Elfer İlkbahar, aralarında miras yüzünden husumet bulunan ağabeyi Alaaddin İlkbahar’ın kapısına gitti.

DOĞAL GAZ BORUSUNU SÖKTÜ

İlkbahar kardeşler arasında miras için başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Alaaddin İlkbahar, kardeşi kapıda beklerken eve girip mutfaktan bıçak aldı. Bıçağı gören Elfer İlkbahar ise binanın girişindeki doğal gaz borusunu sökerek ağabeyine saldırmaya başladı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Alaaddin İlkbahar, yere yığıldı. Durumu gören ailesi polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

ŞÜPHELİ KARDEŞ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede Alaaddin İlkbahar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bekleyen şüpheli Elfer İlkbahar’ı gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Alaaddin İlkbahar’ın cesedi ise savcı incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

15 yaşındaki Emir'in kahreden ölümü! Acılı aileden katile çağrı15 yaşındaki Emir'in kahreden ölümü! Acılı aileden katile çağrı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 binBu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin
PARTNER"Mucizelere inanır mısınız?""Mucizelere inanır mısınız?"
15 yaşındaki Emir'in kahreden ölümü! Acılı aileden katile çağrı15 yaşındaki Emir'in kahreden ölümü! Acılı aileden katile çağrı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Öğretmen olabilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Öğretmen olabilecekler

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Ronaldo'nun ayrılığı resmen açıklandı

Ronaldo'nun ayrılığı resmen açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.