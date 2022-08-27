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Bursa'da kız çocuklarını iki gün boyunca rehin aldılar! Ellerini kollarını bağlayıp...

27.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 7 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarını kaçıran 3 şüpheli çocukları 2 gün boyunca alıkoydu. Çocukları darp eden üzerindeki ziynet eşyalarına da el koyan şüpheliler ekiplerin baskın düzenlemesiyle kıskıvrak yakalandılar. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yağmalama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde kullanmaktan suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da kız çocuklarını iki gün boyunca rehin aldılar! Ellerini kollarını bağlayıp...

Korkunç olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerine müracaat eden 17 yaşındaki B.Ç. ve 14 yaşındaki Y.A.K. isimli kız çocuğu, Arif ve Atakan D. kardeşlerin evinde zorla alıkonulduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüphelileri takibe aldı.

ELLERİNİ KOLLARINI BAĞLAYIP DARP ETTİLER

Şüpheliler, Y.A.K 'nın cep telefonunu gasp ettikleri, B.Ç 'nin ise ellerini ve kollarını bağlayarak 2 gün boyunca evde tutukları ve bıçakla tehdit ettiklerini iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul ederken uyuşturucu kullanmaktan da işlem yapıldı.

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Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yağmalama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde kullanmaktan suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

(İHA)

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Bursa
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