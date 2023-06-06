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Bursa'da korkunç cinayet! Emekli aşçı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

06.06.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kendisinden dünden beri haber alınamayan emekli aşçı Gülhanettin Çelik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 59 yaşındaki Çelik, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Bursa'da korkunç cinayet! Emekli aşçı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Bursa'daki korkunç olay saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten dünden beri haber alamayan yakınları evine gelerek kapıyı çaldı.

BİR GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Açan olmayınca şüphelenen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingirle eve girdi.

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Evde arama yapan ekipler, Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in yaklaşık bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)


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cinayet Bursa

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