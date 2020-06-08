Bursa'da korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Kaza, bugün saat 13.40 sıralarında Yalıntaş Kavşağı’nda meydana geldi.
Motosiklet sürücüsü Erdem P. Yalıntaş merkezden gelerek Sanayi Caddesi’ne doğru dönmek istedi. Dönüş sırasında Yalıntaş istikametine doğru hareket halindeki Ali Rıza U. Tarafından kullanılan araçla çarpıştı.
Kaza sonrasında motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü de önce araca sonrasında ise aracın ön camına çarparak yere düştü.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdem P. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
(İHA)