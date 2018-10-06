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Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2018 16:03 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden düğün konvoyu, Bursa’nın Mustakemalpaşa ilçesinde kaza yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı.

34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Serkan Ay ve Murat Korkmaz hayatını kaybetti.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

4 kişinin öldüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar M. Kemalpaşa ve Karacabey’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza

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