SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası'yla ilgili açıklama! 'Karar yüreklere su serpmiştir'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki törende açıklamalarda bulundu. 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı merhum İbrahim Reisi'nin vefatından duyduğu hüznü dile getirerek İran halkına taziyelerini sundu. Erdoğan ayrıca Kobani Davası'yla ilgili de ilk kez konuştu. 6-8 Ekim hadiselerinin 37 kişinin hayatını kaybettiği bir terör faciası olarak niteleyen Erdoğan, Kobani Davası'ndan çıkan kararlarla ilgili de "Kararlar yüreklere su serpmiştir" ifadesini kullandı.

"Değerli hakim ve savcılarımız, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz.

"REİSİ'YE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

İran'dan üzücü haber aldık. Sayın Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında vefa ettiklerini öğrendik. Reisi'ye ve diğer yetkililere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şahsım ve milletim adına İran halkına baş sağlığı diliyorum. Tüm imkanlarımızla arama kurtarma çalışmalarına katkı vermeye hazır olduğumuzu belirttik. Akıncı ve helikopterimizi bölgeye sevk ettik. Kurtarma ekiplerimiz de bölgeye intikal etti.

"KARDEŞ İRAN HALKININ YANINDA OLACAĞIZ"

Merhum Reisi'yi Ocak ayında misafir etmiştik. Bölgemizi ilgilendiren konularda çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Kendilerini şükran ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız. Bir kez daha en derin taziyelerimi iletiyorum.

"1044 HAKİM VE SAVCI GÖREV YERLERİNE YOLCU EDİLECEK"

Yargı adaylarımızın bir kısmının kurasını çekeceğiz. 1044 hakim ve savcımızı ülkemizin dört bir yanındaki görev yerlerine yolcu edeceğiz. 81 vilayeti ile bu ülkeyi çok sevmelerini istiyorum. İnşallah gittikleri yerlerde adalet sancağını yücelteceklerine inanıyorum. Bugünkü törenle 25 bine yaklaştırıyoruz hakim savcı sayımızı. 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 2 buçuk kattan fazla artırdık.

Adalet teşkilatımızın personel sayısı 61 bin iken bugün 204 bini buldu. Adalet camiamıza güçlü destek verdik. Merdiven altı sistemden bugünkü koşullara ulaştık. Mahkeme kararlarındaki hataları en aza indirmek amacı ile istinaf mahkemelerini kurduk. Adalet kurumlarının modern mekanlar olmasına hassasiyet gösterdik.

"MEDENİYETİMİZİN TEMEL DİREĞİ ADALETTİR"

Bina ve kadro haricinde kanuni düzenlemeler ile hukuk devletini güçlendirdik. Yargının bağımsız hareket edebilmesinin yasal altyapısını oluşturduk. Engel teşkil eden vesayet araçlarını ortadan kaldırdık. Çok geniş yelpazede adalete erişimi kolaylaştıran tarihi reformlara imza attık. Güven veren ve erişilebilir adalet ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Medeniyetimizin temel direği adalettir.

"6-8 EKİM HADİSESİ PROTESTO DEĞİL, TERÖR FACİASIDIR"

Vatanımızın bekasına, vatandaşın huzuruna kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır. Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik yine çekinmeyeceğiz. Görevi huzuru sağlamak olanların darbe şartlarının olgunlaşmasını beklediği günler artık geride kalmıştır. Antidemokratik yollara başvuranların varacağı tek yer hukuka hesap vermek olacak. 6-8 Ekim olayları ilgili mahkeme kararların bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Bu hadise asla protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır. Bir isyan girişiminde bulundular. 35 il 96 ilçede sokaklar dükkanlar, okullar ateşe verilmiş masumların kanı akıtılmıştır. Katledilenler arasında 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları vardır. Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Karar yüreklere su serpmiştir. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Karar yüreklere su serpmiştir."





