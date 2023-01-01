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  4. Bursa'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç cami çıkışında eski patronunu katletti

Bursa'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç cami çıkışında eski patronunu katletti

01.01.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Bursa’da meydana geldi. 17 yaşındaki A.İ., eski patronu Cafer Aydın'ı cami çıkışında tabancayla vurarak öldürdü. A.İ., suç aleti ile birlikte olay yerinden 800 metre ileride yakalandı. A.İ., Cafer Aydın'ı parasını alamadığı için öldürdüğünü söyledi.

Bursa'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç cami çıkışında eski patronunu katletti

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli A.İ. (17) camiye gelen Cafer Aydın'ı (65) çıkışta beklemeye başladı. A. İ. camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti. Mermiler Aydın’ın bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silahıyla camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere önce Görükle Polis Karakolu'na ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan A.İ. emniyetteki ifadesinde Cafer Aydın'a ait çay ocağında çalışırken parasını alamadığını, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa

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