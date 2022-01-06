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Bursa'da korkunç olay! Sıvı yapıştırıcıyı su zannedip içti, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

06.01.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sıvı yapıştırıcıyı su sanıp içen mobilya işçisi fenalaşınca hastanede tedavi altına alındı. Bu olay, geçen günlerde mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı su sanıp içen Özde Çivici'yi akla getirdi. Çivici, hayatını kaybetmiş, sevenlerini yasa boğmuştu.

Bursa'da korkunç olay! Sıvı yapıştırıcıyı su zannedip içti, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı kazârâ içen işçi hastanelik oldu. Olay Yeniceköy Mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Susayan işçi Tunay E. (43), su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı yanlışlıkla içti.

FENALAŞINCA HASTANAYE KALDIRILDI

Fenalaşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

27 Aralık'ta da benzer bir olay İzmir'de yaşanmış, mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybetmişti.

Yanlışlıkla mermer cilası içtiği iddia edilmişti! Özde Çivici'nin ölümünde yeni detaylar... Evde mi içti?Yanlışlıkla mermer cilası içtiği iddia edilmişti! Özde Çivici'nin ölümünde yeni detaylar... Evde mi içti?


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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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