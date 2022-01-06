Bursa'da korkunç olay! Sıvı yapıştırıcıyı su zannedip içti, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı kazârâ içen işçi hastanelik oldu. Olay Yeniceköy Mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Susayan işçi Tunay E. (43), su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı yanlışlıkla içti.

FENALAŞINCA HASTANAYE KALDIRILDI

Fenalaşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

27 Aralık'ta da benzer bir olay İzmir'de yaşanmış, mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybetmişti.



