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  4. Bursa'da metroya maskesiz binen yolcu, uyarılara aldırış etmeyince zorla indirildi

Bursa'da metroya maskesiz binen yolcu, uyarılara aldırış etmeyince zorla indirildi

06.08.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da metroya binen şahıs, kendisini ikaz edenlere özel harekâtçı olduğunu söyledi. Maske takmamakta direnen şahıs, vatandaşlar tarafından metrodan indirilerek, güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Olay dün Acemler-Kestel metro hattında meydana geldi. Özel harekâtçı olduğunu öne süren bir kişi, trene bindikten sonra maskesini takmadı.

"POLİS ÇAĞIRSAN NE OLUR"

Bunun üzerine kendisini uyaran ve polise ihbar edeceğini söyleyen vatandaşlara, "Özel harekâtçıyım. Polis çağırsan ne olur" diyerek karşılık verdi.

"BEN DE YÜZBAŞIYIM"

Bunun üzerine bir vatandaş, "Ben de yüzbaşıyım" diye tepki gösterdi. İki durak sonra istasyonun güvenlik görevlilerine bilgi verildi. Güvenlik görevlileri kapıda şahsı bekledi. Yolculuk süresi boyunca maskesini takmamakta direnen şahıs, iki durak sonra vatandaşlar tarafından vagondan indirilerek güvenlik görevlilerine teslim edildi. Yaşanan olay vagonda bulunan bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maske Bursa
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