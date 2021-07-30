Bursa'da patronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurun

İddiaya göre, S.Y., 23 Temmuz'da, ailesiyle birlikte Bursa Mudanya'daki yazlık evinde tatil yapan patronu Ü.B.’nin evine gitti. S.Y., tatilin ikinci günü Ü.B., eşi A.B. ve evdeki diğer 3 kişiyle birlikte alkol aldı. Bir süre sonra S.Y., uyumak için bir odaya girdi. İddiaya göre S.Y., gece saatlerinde odasına gelen Ü.B.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu söyledi. Sabah, evden ayrılıp ablası İ.Y.'nin yanına giden genç kız, yaşadıklarını ailesine anlatıp, polise giderek şikayette bulundu.

KARDEŞİNİN UYURKEN SÖYLEDİKLERİNİ KAYDETTİ

Kardeşi S.Y.'nin, gece uyurken söylediği, "Bana inanmayacaklar, beni vurun, beni öldürün' sözlerini cep telefonu ile görüntüleyen İ.Y, bu anları sosyal medya hesabından paylaşıp yardım istedi. İ.Y, şunları söyledi: O akşam kardeşim ev sahibi olan patronu ve eşi klimalı odada yattığı için yatak odasında uyumuş. Adam, gece karısını uyuttuktan sonra odanın kapısını kapatıp, kız kardeşimin uyuduğu odaya girmiş. Kardeşime, 'Sen de beni istiyorsun, ben de seni istiyorum’ tarzında şeyler söylemiş. Kardeşim adamı üzerinden itmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, bir saat tacize uğradı. Daha sonra adam bir ses duyunca toparlanıp, odadan çıksa da, 5 dakika sonra yeniden gelip tacize devam etmiş.

''BANA İNANMAYACAKLAR BENİ VURUN''

Açıklamalarında, kardeşinin psikolojisinin bozulduğunu ifade eden İ.Y.,“Kardeşim yanımıza geldikten sonra, kendisiyle emniyete gidip şikayetçi olduk. Şikayetin ardından eve geldik. Sonrasında kardeşim sinir krizleri geçirmeye başladı. Uyurken sürekli olarak, ‘Bana inanmayacaklar, beni vurun, beni öldürün’ diye bağırıyordu. Kendisi hala psikolojik tedavi görüyor, ilaç alıyor. Yemek yemiyor, kimseyle konuşmuyor. Psikolojisi çok kötü etkilendi. Karşı tarafın eşi arayıp bize ‘Siz bizden bir şeyler mi koparmaya çalışıyorsunuz?’ diye sordu. Böyle bir şey için ailemi ve kendimizi neden rezil edeyim. Kimseden para istemiyoruz sadece bu adamın cezasını almasını, adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

''PARA KOPARMAK İÇİN İFTİRA ATIYOR''

S.Y.’nin şikayeti üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Ü.B. verdiği ifadesinde yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. "S.Y. benim yanımda çalışıyor. Olaydan 1,5 ay önce benden zam istemişti" diyen Ü.B, "Ben pandemi nedeniyle kendisine zam yapmadım. Bence para koparmak için iftira atıyor. Benim alnım ak, kimsenin odasına gitmedim. S.Y.'y, taciz etmedim, bana iftira attığı için maddi manevi tazminat davası açacağım onlara" dedi. Ü.B. ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

