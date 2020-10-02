HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da 'pes' dedirten görüntü! Meşalelerle geçit yaptılar

Bursa'da 'pes' dedirten görüntü! Meşalelerle geçit yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asker uğurlamak için toplanan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Vaka sayılarındaki yükselişlerin devam ettiği şu günlerde yasak kapsamına alınan asker uğurlamaları için konulan kuralı hiçe sayan vatandaşlar, konvoy yapıp korna çaldı.

Haziran ayında başlayan normalleşme süresinin ardından vak'a sayılarında yükselmeler devam ediyor. Düğün, asker eğlenceleri, kına ve sünnet gibi eğlenceler yüzünden vak'alar artarken, asker uğurlamaları yasak kapsamına alındı. Ancak bütün ikazlara rağmen halen bunlara uymayanlar var. İnegöl'ün Cerrah Mahallesinde çekilen görüntüler görenleri şok etti. Asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup korna çalarken, seyir halindeki araçlarda meş'aleler yakıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Korkunç kaza! Araçtan yola fırlayan çocuk feci şekilde can verdiKorkunç kaza! Araçtan yola fırlayan çocuk feci şekilde can verdi
Kum zambağı ticareti neden yasak?Kum zambağı ticareti neden yasak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Köprüsü'nde feci kaza! Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü
Korkunç kaza! Araçtan yola fırlayan çocuk feci şekilde can verdi
3 asırdır ayakta! Bu değirmenin mesaisi bitmiyor
3 asırdır ayakta! Müşterinin parası burada geçmiyor
Oyun oynamak yerine sokak sokak gezip çöp topladılar!
Oyun oynamak yerine sokak sokak gezip çöp topladılar!
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Dikkat! Bu çiçeği koparan yandı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Metrobüste 'Kız arkadaşıma yan baktın' dedi, tekme tokat saldırdı!
Metrobüs durağında meydan kavgası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.