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Bursa'da pitbull dehşeti! 53 tavuğu parçaladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 08:41 | Son Güncelleme

Bursa’da bir iş yerinin terasındaki tavuk kümesine giren 2 adet pitbull cinsi köpek her biri 300 lira değerinde 53 adet cins tavuğu parçalayıp telef etti. Tavukların sahibi, pitbull cinsi köpeklerin sahibinden şikayetçi olup zararının karşılanmasını istedi.

Bursa'da pitbull dehşeti! 53 tavuğu parçaladılar

Olay Veysel Karani Mahallesindeki bir torna atölyesinde meydana geldi. 52 yaşındaki Mustafa Çalı’nın iş yerinin terasında özel olarak yetiştirdiği Sussex ve Wyandotte cinsi tavukların bulunduğu kümese yan binanın terasından geçen 2 adet pitbull cinsi köpek kümese girip her biri 300 lira değerinde olan 53 adet tavuğu parçalayıp telef etti. Sabah iş yerine geldiğinde tavuklara yem vermek için terasa çıkan Mustafa Çalı parçalanmış tavukları görünce şaşkına döndü. Kan ve tüy izlerini takip eden Çalı binanın terasında bulunan pitbulların 2 tavuğu da kendi kulübelerine götürdüğünü belirledi.

Pitbulların sahibinin ölen 53 tavuğa karşı 300 lira teklif etmesi üzerine Mustafa Çalı polise ihbarda bulunup köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu.

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Çalı, yaptığı açıklamada "Arka komşumuzun 2 adet pitbull cinsi köpeği vardı. Gece kümese arka delikten girip bütan tavuklarımı katletmiş. Gerekli yerlere şikayetçi olduk. 6-7 bin lira toplamda zararım var. Tavukların tamamı için 300 lira verelim dediler nasıl olacak o tavukların tanesi 300 lira kabul etmedik şikayetçi olduk" dedi.

(İHA)

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