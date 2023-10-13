HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da polisten şafak operasyonu! 1000 personel katıldı, 128 kişi yakalandı

Bursa'da polisten şafak operasyonu! 1000 personel katıldı, 128 kişi yakalandı

13.10.2023 19:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 1000 polisin katılımıyla çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak operasyonu yapıldı. 190 adreste yapılan aramalarda 128 şüpheli yakalandı.

Bursa'da polisten şafak operasyonu! 1000 personel katıldı, 128 kişi yakalandı

Bursaİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyona, 200 ekip ve 1000 polis katıldı.

bursada-1000-polisin-katildigi-operasyonda-128-gozalti_6220_dhaphoto2

128 KİŞİ YAKALANDI

190 adreste yapılan aramalarda, 'hırsızlık' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. ile 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.M., 'eziyet' suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.T., 'silahla tehdit' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin de aralarında bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

bursada-1000-polisin-katildigi-operasyonda-128-gozalti_6220_dhaphoto5

'Kasten yaralama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'yağma', 'oto hırsızlığı', 'uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 109'u Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, 8'i Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne, 11'i ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

bursada-1000-polisin-katildigi-operasyonda-128-gozalti_6220_dhaphoto3

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargılanan Dilipak 'adalet istiyorum' dedi! Aldığı ceza açıklandıYargılanan Dilipak 'adalet istiyorum' dedi! Aldığı ceza açıklandı
O isim AK Parti'den istifa etti! Kararı tepki çekmiştiO isim AK Parti'den istifa etti! Kararı tepki çekmişti
Lübnan-İsrail sınırında kanlı saldırı! Reuters kameramanı öldü, 3 gazeteci yaralandıLübnan-İsrail sınırında kanlı saldırı! Reuters kameramanı öldü, 3 gazeteci yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Bursa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.