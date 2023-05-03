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Bursa'da profesörü darbettiler! 2 hasta yakını gözaltında

03.05.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanına şiddet haberi bu kez Bursa'dan geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer, vefat eden hastasının yakınları tarafından darbedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da profesörü darbettiler! 2 hasta yakını gözaltında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli profesörü darbettiği ileri sürülen iki hasta yakını gözaltına alındı.

İddiaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer'i, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınları evine giderken darbetti.

Olayın ardından iki zanlının, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Biçer'e yönelik saldırıyı üzülerek öğrendiğini bildirdi.

Sağlığa ve sağlık veren ellere yönelik şiddeti nereden gelirse gelsin kabul edemeyeceklerini belirten Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımız canla başla, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederken, hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı. (AA)

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