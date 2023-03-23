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Bursa'da ramazan ayına özel iki sergi açıldı

23.03.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı etkinliklerinin başlangıcını "Osmanlı’dan Günümüze Kabe Örtüleri ve Hac Hatıraları Sergisi" ile "Geçmişten Günümüze Saray Kokuları ve Osmanlı Takıları Sergisi"nin açılışıyla yaptı.

Bursa'da ramazan ayına özel iki sergi açıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın özel koleksiyonda yer alan Kabe örtüleri, hac hatıraları, saray kokuları ve Osmanlı takıları, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen iki ayrı sergiyle Bursalılarla buluştu.

"Osmanlı'dan Günümüze Kabe Örtüleri ve Hac Hatıraları Sergisi" ile "Geçmişten Günümüze Saray Kokuları ve Osmanlı Takıları Sergisi", Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

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Ziyaretçiler Osmanlılar için bir yaşam tarzı olan misk, amber, gül, lale gibi birçok kokuyu tecrübe etme imkanı buldu.

Yaklaşık 150 yıldır siyah olan Kabe'nin dış örtülerinin yanı sıra kemer kuşak yazıları, her sene Kabe'de asılı kalan ve her yıl Kurban Bayramı öncesinde değiştirilen örtüler, 30 senede bir değiştirilen Kabe'nin iç örtüleri ile Ravza-i Mutahhara'nın iç örtülerinin ve Osmanlı'nın Hicaz topraklarına hakim olduğu son yıllarda Mekke'ye gönderilen parçaların da sergilendiği "Osmanlı'dan Günümüze Kabe Örtüleri ve Hac Hatıraları Sergisi" de ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazan ayına özel düzenlenen sergilerin 15 Nisan'a kadar ziyaret edilebileceğini belirtti.

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Bursa'nın sanat alanında binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Dolayısıyla bu manada ecdadımız bizlere muhteşem bir tarih, muhteşem bir kültür ve muhteşem bir medeniyet bırakmış. Bize düşen de bunları korumak, kollamak, yaşatmak. Şunu unutmamak lazım kültür ve sanat, geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturuyor. Bursa deyince ruhaniyetli bir şehir akla geliyor. Ramazan her yerde güzel ama Bursa'da ayrı bir güzel. Bu iki sergimizle ramazana ayrı bir renk katalım istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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