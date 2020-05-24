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Bursa’da seyyar satıcılar dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 09:22 | Son Güncelleme

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında arife günü tezgah açan seyyar satıcılar, kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine saldırdı. Çıkan olaylarda 3 zabıta yaralandı. Polis 4 kişiyi gözaltına alınırken, saldırı anı saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Yunuseli Toki Konutları önünde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen seyyar meyve sebze tezgahı açan seyyar satıcılara Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti. Kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine seyyar satıcılar taş ve bijon anahtarıyla saldırdı. Çıkan kavgada 3 zabıta yaralanırken, bir zabıtanın başına 5 dikiş atıldı. Zabıta ekiplerine saldıran Bayram K, Halit K, Şevket K. ve Enes A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganlara sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 12 bin 600 lira lira para cezası uygulandı. Zabıta görevlileri kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.

İHA

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