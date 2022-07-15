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Bursa'da sinir krizi geçiren şahıs boğazına bıçak dayadı, kendini odaya kilitledi!

15.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sinir krizi geçiren Suriye uyruklu Abdullahi M. (40) isimli şahıs, eşi ve üç çocuğunu evden dışarı çıkarıp boğazına bıçak dayadı ve kendini odaya kilitledi. Abdullahi M. polisin bir saatlik çabasıyla ikna oldu ve gözaltına alındı.

Bursa'da sinir krizi geçiren şahıs boğazına bıçak dayadı, kendini odaya kilitledi!

Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Hocalar Sokak'ta meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçiren Suriye uyruklu Abdullahi M., eline bıçak alıp eşi ve 3 çocuğunu dışarı çıkararak kendisini bir odaya kilitledi. Evden gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri Abdullahi M.'yi ikna edemeyince, müzakereci polis ekipleri çağırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla ikna edilen Abdullahi M., eylemine son verdi. Gözaltına alınan Abdullahi M., polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Bursa
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