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  4. Bursa'da sır olay! İki lise öğrencisi gezmeye diye dışarı çıktılar... Bir günü geçti

Bursa'da sır olay! İki lise öğrencisi gezmeye diye dışarı çıktılar... Bir günü geçti

25.12.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Bursa'da meydana geldi. Lise öğrencisi iki sınıf arkadaşı, 'gezmeye gidiyoruz' diye evden çıktı ve sır oldu. İki aile, çocuklarından 25 saattir haber alamıyor.

Bursa'da sır olay! İki lise öğrencisi gezmeye diye dışarı çıktılar... Bir günü geçti

Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir okulda lise 2. sınıf öğrencisi olan Aslı Yurdakul (16) ve Elif Gavas (16), evlerinden 'gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrıldı. İki kız çocuğunun ailesi çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ise bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı. Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler kızlarını arama çalışmaları başlattı. Aileler çocuklarını görenlerin polisi aramalarını istedi. (İHA)

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