HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da şoke eden anlar! Dava nedeniyle giden avukat çifte böyle saldırdılar…

Bursa'da şoke eden anlar! Dava nedeniyle giden avukat çifte böyle saldırdılar…

21.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, velayet davasında çocuğun teslimi için gittikleri adreste, çocuğu teslim etmek istemeyen ailenin bıçak ve taşla saldırısına uğrayan avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı yaralandı. Avukat çifte ve araçlarına saldırı anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bursa'da şoke eden anlar! Dava nedeniyle giden avukat çifte böyle saldırdılar…

Bursa’da, avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuk teslimi için gittikleri ailenin bıçaklı ve taşlı saldırısı sonucu yaralandı. Avukat çift, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

2

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadığını belirten Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun şu ifadelere yer verdi;

“Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var...Denizli’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Abdüllatif Şener: 'Kafa bulmak için söyledim'Abdüllatif Şener: 'Kafa bulmak için söyledim'
Polis memuru, sokak ortasında vurulmuş halde bulunduPolis memuru, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Avukat Bursa Velayet saldırı

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Moody's'ten Merkez Bankası için faiz tahmini! Oran verdi...

Moody's'ten Merkez Bankası için faiz tahmini! Oran verdi...

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu

Taksim'in göbeğinde korkunç olay! Lüks otelin balkonunda asılı bulundu

Dünyanın gözü Atlantik Okyanusu'nda! Kayıp denizaltı için son saatler, oksijen azalıyor

Dünyanın gözü Atlantik Okyanusu'nda! Kayıp denizaltı için son saatler, oksijen azalıyor

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Gurbetçiler akın ediyor! "Almanya'da hayat çok zor, keşke daha az kazansam ama..."

Gurbetçiler akın ediyor! "Almanya'da hayat çok zor, keşke daha az kazansam ama..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.