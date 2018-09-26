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Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 11:01 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik polisleri tarafından Türkiye'de ender görülen bir uygulamaya imza atıldı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yapan ekipler, otobüslerde seyahat eden yolcuların da kemer takıp takmadıklarını kontrol ederken, kemer takmayan yolcuları son kez uyardı. Ekipler, bir sonraki uygulamada 108 lira ceza kesileceği belirtti.

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kolları sıvadı. Ekipler son aylarda meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından harekete geçti. Mecburi olmasına rağmen yolcuların takmadığı emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ekipler Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bekleyerek bütün otobüsleri durdurdu. Otobüslerin içine girerek yolcuları emniyet kemeri konusunda uyaran trafik polisinin bu uygulaması yolculardan tam not aldı.

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Türkiye’de meydana gelen şehirlerarası otobüs kazalarında hayatını kaybeden ya da yaralananların yüzde 44’ünün emniyet kemerinin takılmamasında kaynaklanması ve son zamanlarda meydana gelen otobüs kazaları Bursa trafik ekiplerini harekete geçirdi. Terminal çıkışında uygulama noktası oluşturan ekipler otobüsleri durdurarak hem şoförlerin kemerlerini kontrol etti hem de yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı. Yolculara otobüs kazalarında emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatan ve kemerlerin mutlaka takılması gerektiğini kemerlerini takmayanlara ceza yazıldığını ifade eden ekipler bu alanda çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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Emniyet güçlerinin yaptığı uygulama ve emniyet kemerinin faydaları ile ilgili konuşan yolcular ise yapılan çalışmayı çok yerinde bularak kemer takmaya dikkat ettiklerini kaydetti. Yolcular “Günlük hayatta da arabalarımızda emniyet kemeri takıyoruz ve yolculuklarda da takmaya özen gösteriyoruz. Emniyet güçlerinin bu konuda yolcuları uyarması çok iyi oldu. Hepsine teşekküre diyoruz. Emniyet kemeri takarak hayatlarımızı kurtarıyoruz kendimizi güvence altına alıyoruz. Bütün yolcuların buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. (İHA)

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