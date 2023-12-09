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Bursa’da ‘uyarmayan’ deprem sistemi! Belediye Başkanı 2018 yılında ‘gururluyum’ diyerek duyurmuştu

09.12.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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Bursa’daki 5.1’lik deprem sonrası ilginç bir haber ortaya çıktı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 2018 yılında olası bir depremi 45 gün önceden uyaracak sistem kurduklarını söylemişti. Kurulan sistem o günden beri hiçbir depremi öngöremedi ama belediyenin şirkete her ay para ödediği iddia edildi. Son olarak 4 Aralık’ta meydana gelen 5.1'lik depremi de sistem önceden uyarmadı. Hasar gören Belediye binası ise tahliye edildi.

Bursa’da ‘uyarmayan’ deprem sistemi! Belediye Başkanı 2018 yılında ‘gururluyum’ diyerek duyurmuştu

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 2018 yılında depremi 45 gün önceden tespit edebildikleri bir sistem kurduklarını iddia etmişti. Ancak deprem öncesinde belediye tarafından bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir uyarı da gelmedi. Depremde zarar gören Belediye binasının ise tahliye edildiği öğrenildi.

ATV Haber ise o sistemin kurulduğu lokasyonlardan birine giderek görüntüledi. Trilye’deki sistemin olduğu bölgede çanak anten kurulduğu, elektrik panellerinin yerleştirildiği ve bölgenin etrafının çevrildiği görüldü. Sistemin nasıl çalıştığını ise kimse bilmediği iddia edildi. Kurulan sistemden bugüne kadar da hiçbir depremin uyarısının alınmadığı belirtilirken 4 Aralık'ta meydana gelen 5.1'lik son depremi de sistemi öngöremediği öne sürüldü.

2018 yılında depremleri önceden uyaracağını iddia eden bu sistem için ayrıca özel bir şirkete her ay para ödendiği de iddia edildi.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ KURULAN SİSTEMİ 2018 YILINDA DUYURMUŞTU

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz 2018 yılında kurulan deprem uyarı sistemini tanıtırken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Olası depremin büyüklüğüne göre 45 günden bir ay, bir hafta 10 gün süreler içerisinde haberdar olma şansına sahip olacak. Böylesine bir hizmeti ilçemizde yaşayan insanlara verdiğimiz için de ayrıca gururluyum.”

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‘BÖYLE BİR SİSTEM DÜNYADA YOK! BELEDİYE BAŞKANININ KENDİ HAYAL DÜNYASI’

AK Parti Mudanya Belediye Meclis Üyeleri ise yaptığı açıklamada ise çalışmadığı öne sürülen sistemle ilgili “Bir ay önceden 20 gün önceden falan diyorsunuz da böyle bir sistem dünyada yok! Bunun Mudanya merkezli bir depremde dahi işe yaramadığını hep beraber görmüş olduk. Sadece belediye başkanının kendi hayal dünyasındaki söyleminde kalmış oldu. Hangi depremi uyardı. Bu sistem eğer bugüne kadar işe yarıyor olsaydı zaten daha öncesinde de muhakkak bir bilgilendirme geçmiş olacak ve vatandaş bu durumda mağdur edilmemiş olacaktı” ifadelerini kullandı.

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