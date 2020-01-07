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  4. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirtilen F.Y., Ö.A., İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç.'yi takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 181 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 16 ecstasy tablet, bir miktar bonzai, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Bursa torbacı uyuşturucu

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