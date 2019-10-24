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Bursa'da yeni doğan bebek çöp bidonunun yanında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi'de yeni doğmuş bebek, çöp bidonunun yanına bırakılmış halde bulundu. Bebek, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Çeltik Sokağı'nda bir evin önündeki çöp bidonunun yanındaki çantanın içinde bebek olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yeni doğduğu sanılan bebek, 112 Acil Servis ekibince Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.

KOŞARAK UZAKLAŞMIŞ

Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, genç bir kadının bebek çantasını olay yerine bıraktıktan sonra koşarak uzaklaştığını söyledi.

Ekipler tarafından şüphelinin bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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bebek Çöp bidonu terk edilme yenidoğan

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