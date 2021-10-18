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Bursa'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

18.10.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Bursa-Ankara kara yolunda Alper Ç. idaresindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Nizam Y. idaresindeki otomobile ve ardından da Fatih S. idaresindeki otomobil ile Şeyma S. idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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