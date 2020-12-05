Bursa'daki kazada ışıklarda bekleyen yaşlı kadın ölümden son anda kurtuldu

Bursa'da yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde trafiğin durmasını bekleyen yaşlı kadın, sürücüsünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan yarım metreyle kurtuldu. Kaza, mobese kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kasım ayında merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden A.D.'nin kullandığı otomobil, kaldırıma ve trafik ışığına çarptıktan sonra, yola savrularak durabildi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı kadın ise otomobilin altında kalmaktan yarım metreyle kurtuldu.

(İHA)

