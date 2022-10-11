Bursa'daki köyden çıkan bu su için başka illerden bile gelen var! 'Şifa bulanlara şahit olduk'

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyünde çıkan kaynak suyu şifalı olarak biliniyor. Sudan içen prostat hastalarının şifa bulmasıyla suyun ünü şehir sınırlarını aştı. Prostat rahatsızlığı çeken çok sayıda hasta bu sudan içmek için köye geliyor. Düzenli içildiğinde ameliyat olmadan prostat rahatsızlığından çok sayıda hastanın kurtulmasıyla bu rahatsızlığı çekenler çevre illerden köye gelip sudan bidon bidon doldurup evinin yolunu tutuyor.

''İÇENLER ŞİFA BULUYOR''

Suyun prostat hastalarına iyi geldiğini öne süren Kestelek köyü Muhtarı Kemal Doğru, "Köyümüzde bulunan Karaosman çeşmesinden akan suyumuz şifalı olarak biliniyor. Bu sudan içen prostat hastalarının şifa bulduğu için çevre illerden hastalar bu sudan içmek için geliyor. Bu sudan içip çok sayıda şifa bulana şahit olduk. Bu çeşmeden bidon bidon doldurup giriyorlar" dedi.

(İHA)

