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Bursa'daki mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Bursa'daki Mollafenari Mahallesi, dik yokuşlarıyla meşhur oldu. 20 bin nüfusun yaşadığı mahallede neredeyse kilolu vatandaşa rastlamak mümkün değil.

Bursa'daki mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi, Uludağ'ın eteklerine kurulmuş tarihi bir semt. Genellikle tek katlı müstakil evlerin bulunduğu mahallenin sokakları o kadar yokuş ki, 20 bin nüfusun yaşadığı mahallede neredeyse kilolu vatandaşa rastlamak mümkün değil.

MAHALLEDE KİMSE KİLO ALMIYOR

Araçların çıkmakta zorluk çektiği mahallede vatandaşlar evlerine duvar gibi merdivenleri çıkarak gidiyor. Sarp bayırlar yüzünden mahalleli hiç kilo almıyor. Gencinden yaşlısına herkes evlerine gidip gelirken günlük sporlarını yapıyor. Bu sayede mahalleli sağlıklı bir hayat sürüyor.

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YOKUŞ ÇIKARAK FORM KORUYOR

Şehir merkezine 2 kilometre mesafedeki mahallede yaşayanlar her gün kilometrelerce yokuş çıkarak formlarını koruyor. Spor yapma ihtiyacı duymayan mahalleli, evlerine gidip gelirken her gün düzenli spor yapmış oluyor.

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'KİLOLU İNSAN YOK, HERKES TIĞ GİBİ'

Dik sokaklara giren araçların mahsur kaldığı ve kaza yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.

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Mollafenari sakinleri, "Mahallemizin geçmişi çok eski. Sokaklarımız hep bayır. Her gün inip çıkarken büyük efor sarf ediyoruz. Bu sayede spor yapmamıza gerek kalmıyor. Evden şehir merkezine inip çıkarken kan ter içinde kalıyoruz. Mahallede kilolu insan yok, herkes tığ gibi. Mahallemizde bulunan rampalar bizi sağlıklı yapıyor. Burada yaşayan yaşlılar bile bu yokuşları inip çıkarak zinde ve sağlıklı kalıyor" dedi.

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(İHA)

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