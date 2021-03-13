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  4. Bursa'daki TIR faciasında 3 aracın altında kalan adam yaşadığı dehşeti anlattı

Bursa'daki TIR faciasında 3 aracın altında kalan adam yaşadığı dehşeti anlattı

13.03.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Bursa'daki TIR faciasında 3 aracın altında kalan adam yaşadığı dehşeti anlattı

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı TIR faciasında, hurdaya dönen aracından sağ çıkan genç adam dehşet anlarını anlattı.

İnegöl ilçesinde çalışan eşi Emel Gültekin’i görmek için yanına giderken TIR'ın sebep olduğu kazada aracı hurdaya dönen ve o araçtan sağ çıkan Erhan Gültekin’in (27) 1 yıl önce evlendiği, pandemi sebebiyle düğün yapamadığı, temmuz ayında düğün yapacağı öğrenildi.

TIR'ın çarptığı üç araç tarafından kendi aracı ezilen ve pestili çıkan otomobilden şans eseri yaralı kurtulan Gültekin, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkarılmıştı.

Tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu olan Erhan Gültekin, o dehşet anları şöyle anlattı.

Eşimi görmeye İnegöl’e gidiyordum. TIR karşı şeritten geldi. TIR'ın çarptığı araçlardan bir tanesini ben üzerime gelirken gördüm. O anda refleks yapıp kendimi aracın direğine doğru saklamaya çalıştım. Kendime geldiğimde üzerimde kazanın şoku vardı. Etrafıma baktığımda bir süre ne olduğunu anlayamadım. O araçtan sağ çıkmam büyük bir şanstı. Araçta sadece benim bulunduğum kısım duruyor, onun dışında her yeri ezilmiş, benim aracım üzerinde de 2 tane araç vardı. Benim araca toplamda 3 araç çarpmış, bu araçtan sağ çıktığımı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor, bu araçtan nasıl sağ çıktın diye soruyorlar.

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"HAYATTA KALMAMDA EMNİYET KEMERİNİN FAKTÖRÜ BÜYÜK"

Kazalarda emniyet kemerinin çok önemli olduğunu belirten Gültekin, "Benim de emniyet kemerim takılıydı. 1 yıllık evliyim. Pandemiden dolayı düğünümüzü yapamadık. Temmuz ayında düğün günümüzü aldık. İnşallah düğünüme gelen insanlar olacak" dedi"

Eşinin kazadan kurtulduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirten Emel Gültekin, "Eşim çok şükür yaşıyor, düğünümüzü pandemiden dolayı yapamamıştık. şimdi çok mutluyum. Eşim İnegöl’e benim yanıma gelirken kaza geçirdi. Kazayı duyunca çok korktum" şeklinde konuştu.

(İHA)

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trafik kazası Bursa

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