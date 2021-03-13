Bursa'daki TIR faciasında 3 aracın altında kalan adam yaşadığı dehşeti anlattı

İnegöl ilçesinde çalışan eşi Emel Gültekin’i görmek için yanına giderken TIR'ın sebep olduğu kazada aracı hurdaya dönen ve o araçtan sağ çıkan Erhan Gültekin’in (27) 1 yıl önce evlendiği, pandemi sebebiyle düğün yapamadığı, temmuz ayında düğün yapacağı öğrenildi.

TIR'ın çarptığı üç araç tarafından kendi aracı ezilen ve pestili çıkan otomobilden şans eseri yaralı kurtulan Gültekin, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkarılmıştı.

Tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu olan Erhan Gültekin, o dehşet anları şöyle anlattı.

Eşimi görmeye İnegöl’e gidiyordum. TIR karşı şeritten geldi. TIR'ın çarptığı araçlardan bir tanesini ben üzerime gelirken gördüm. O anda refleks yapıp kendimi aracın direğine doğru saklamaya çalıştım. Kendime geldiğimde üzerimde kazanın şoku vardı. Etrafıma baktığımda bir süre ne olduğunu anlayamadım. O araçtan sağ çıkmam büyük bir şanstı. Araçta sadece benim bulunduğum kısım duruyor, onun dışında her yeri ezilmiş, benim aracım üzerinde de 2 tane araç vardı. Benim araca toplamda 3 araç çarpmış, bu araçtan sağ çıktığımı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor, bu araçtan nasıl sağ çıktın diye soruyorlar.