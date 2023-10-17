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Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı! Her şey pilotun paniği sonucu yaşanmış: Durumsal farkındalığını kaybetti

17.10.2023 16:38 | Son Güncelleme:
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Bursa'da pilot Hakan Köksal ile yanındaki yolcu Burcu Sağlam'ın hayatını kaybetti uçak kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Buna göre kötü hava şartları nedeniyle paniğe kapılan pilot Köksal'ın kusurlu olduğu belirtildi. Olayla ilgili hazırlanan raporda da pilotun meteorolojik şartların kötü yönde değişmesi neticesinde paniğe kapıldığı ve durumsal farkındalığını kaybettiği ifade edildi.

Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı! Her şey pilotun paniği sonucu yaşanmış: Durumsal farkındalığını kaybetti

Bursa'da pilot Hakan Köksal (54) ile yanındaki yolcu Burcu Sağlam'ın (22) hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, kötü hava şartları nedeniyle paniğe kapılan pilot Köksal'ın kusurlu olduğunu, bunun dışında üçüncü kimselere atfedilebilecek bir kusur bulunmadığına dikkati çekerek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Kaza, 1 Aralık 2022'de saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda saat 13.15'te motor kontrolü yapılan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya'nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptı.

NE OLMUŞTU?

Uçak, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden Bursa'ya dönmek üzere havalandıktan 30 dakika sonra Türkiye'nin en büyük 3'üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisindeki ormana düştü. TC-UHY kuyruk numaralı uçağın, uçuş kayıtlarına göre; saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrederek 72 kilometre yol katettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te irtibatın kesildiği belirlendi.

PİLOT İLE YANINDAKİ YOLCU ÖLDÜ

Kazada pilot Hakan Köksal ile yanındaki yolcu Burcu Sağlam, hayatını kaybetti. Hobi amaçlı Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağı ile uçuş yapan Hakan Köksal'ın, Sakarya'nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi. Bursa'da toprağa verilen Hakan Köksal ile Burcu Sağlam'dan geriye kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden paylaştıkları görüntüler ile fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı.

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HAVADA ALEV ALDI, KAMERAYA YANSIDI

Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı ve yedek parça firması sahibi, 3 çocuk babası Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de irtifa kaybederek, hızla santrale yaklaşan uçağın, 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direğine çarptıktan sonra havada alev aldığı görüldü. Uçağın havada parçalanarak yere düştüğü anlar, doğal gaz çevrim santralinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA 10 AYDA TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, 10 ayda tamamlandı. Kusur durumunun tespiti için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı görevlendirilirken, uçak kazasının, hava şartlarının kötüleşmesine bağlı olarak pilotaj hatasından kaynaklandığı değerlendirilerek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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KAPSAMLI RAPOR DA HAZIRLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince yerinde ve sonradan yapılan kapsamlı incelemeler neticesinde rapor düzenlendiği belirtilen kararda, "Pilotun, meteorolojiyi değerlendirmeden seyrüsefer uçuşu başlatması, dönüş bacağında meteorolojik şartların kötü yönde değişmesi neticesinde paniğe kapılarak durumsal farkındalığını kaybetmesi sonucu insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiği, soruşturma dosyası bütün olarak değerlendirildiğinde, meydana gelen uçak kazasının, vefat eden şüpheli Hakan Köksal'ın uçağın kullanımını, hava şartlarına bağlı olarak pilotaj hataları sayılabilecek kusurlu eylemleri neticesinde gerçekleştiği, bu kusurlu eylemler dahilinde kendisinin ve yolcu statüsünde bulunan Burcu Sağlam'ın vefatının gerçekleştiği, kazada üçüncü kimseler atfedilebilecek kusur bulunamadığı, bu durumun ilgili uzmanlık raporuyla da sabit olduğu hususları gözetilerek, şüphelinin ölümü nedeniyle, şüpheli ve olay hakkında, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" denildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Bursa

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