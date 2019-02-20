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Bursa hayvanat bahçesinde yavru heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla dünyaya gelen sakallı maymun, zebra ve kanguru, hayvanat bahçesinde sevinç yaşatırken, ziyaretçilerden de ilgi gördü - Bursa Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nermin Sığırcı: - "Beklediğimiz konuklarımız var, bahara güzel bir giriş yapıyoruz"

MUSTAFA YILMAZ - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bahar yaklaşırken sakallı maymun (imparator tamarin), zebra ve kangurunun yavrulamasıyla nüfus arttı.

Özellikle ilkbahar, yaz aylarında büyük ilgi gören ve yaklaşık 130 türden bin 500 civarında bireyin yaşadığı hayvanat bahçesinde, imparator tamarin, zebra ve kanguru yavruladı.

Bahar mevsiminin de habercisi olan sevimli yavrular, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

- "Yaprak" ve "Ceviz" çiftinin ikinci yavrusu

Bursa'ya 2016 yılının aralık ayında getirilen sakallı maymun türü "Yaprak", aylar sonra ikinci yavruyu doğurdu.

9 yaşındaki Ceviz ve 7 yaşındaki Yaprak'ın geçen yıl dünyaya gelen ilk yavrularının ardından, ikinci yavru da sakallı maymun ailesine katıldı.

Yavru maymun genellikle annesinin sırtına tutunarak günün 24 saatine yakın bir süreyi uyuyarak geçiriyor. Sevimli ailede büyük yavrunun kıskançlık halleri ise görenleri şaşırtıyor.

- Kanguru yavruları yaklaşık 1 gram doğuyor

Avustralya ve Tazmanya'da yaşayan kanguru türlerinin en küçükleri olarak bilinen "wallaby" de birkaç ay önce yavruladı. Yaklaşık 1 gram ağırlığında doğan yavru wallaby, annesinin kesesinde gelişimini sürdürüyor. Bahar aylarının yaklaşmasıyla güneşin tadını çıkarmak için keseden başını çıkaran yavrunun sevimli halleri, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Doğada genellikle yalnız yaşayan wallaby türü küçük kanguru, tedirgin olmaması için yavrusuyla ayrı bir ortamda tutuluyor. Yavru diğer hayvanlarla iletişim kurabilecek seviyeye gelene kadar bakıcıları tarafından özenle bakılıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin "Afrika Savanası" bölümünde barınan zebraların sayısı da yeni yavruyla 10 dişi 5 erkek olmak üzere 15'e yükseldi. Doğumdan sonra anne zebra, yeni yavruları yetiştirmek için, belli erişkinliğe ulaşan yavrusunu yanından uzaklaştıracak, yeni nesiller yetiştirecek.

Henüz isimleri konulmayan yavrular annelerinin gözetiminde, kendilerine sağlanan doğal ortamlarında bakılıyor. Annesinin yanında ayrı bir bölmede tutulan savana ailesinin yeni üyesi yavru zebra, gerekli erişkinliğe ulaştığında diğer hayvanların yanına salınacak.

Bursa Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nermin Sığırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesi sakinlerinin sayısının giderek arttığına dikkati çekti.

Yeni doğan yavrularla, hayvan sayısının bin 500'e yaklaştığını belirten Sığırcı, "Ziyaretçi sayımız giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl 900 binleri aştı. Beklediğimiz konuklarımız var, bahara çok güzel bir giriş yapıyoruz. Ziyaretçilerin ilgisi dolayısıyla hafta içinde bile çok kalabalık geçiyor." dedi.

Dünyaya yeni gelen 3 yavrunun şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Sığırcı, bu yavruların da hayvanat bahçesine ziyaretçi çekeceğini söyledi.

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Bursa hayvanat bahçesi imparator tamarin Kanguru Zebra

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