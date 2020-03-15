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Bursa-İstanbul deniz otobüsünde (BUDO) sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 03:58 | Son Güncelleme

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsünde (BUDO) sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00, 09.30, 13.00, 16.00 ve 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 10.30, 13.00, 15.30, 18.30 ve 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Deniz Otobüsleri BUDO

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