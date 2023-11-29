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  4. Bursa'yı fırtına vurdu! İnsanları, motosikleti ve giysi dolabını böyle uçurdu

Bursa'yı fırtına vurdu! İnsanları, motosikleti ve giysi dolabını böyle uçurdu

29.11.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına adeta hayatı felç etti. Osmangazi ilçesinde fırtınada devrilen motosiklet sürücüsü ve onun yardımına koşanlar ayakta durmakta güçlük çekti Gökdere Vadisi'nde fırtına sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar birbirine sarılırken, bir genç ise emekleyerek kendisini korumaya aldı. Yıldırım ilçesinde bir giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınanın hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar ulaştı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bir motosikletli fırtınada kontrolü kaybedip aracıyla yere düştü. Onu gören diğer motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yardıma koşmak istese de ayakta durmakta güçlük çektiler.

Hemen bu kazanın 100 metre üzerinde Gökdere Vadisi'nde de fırtına sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İki kişi birbirine ve ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı, bir genç ise köprü altında emekleyerek kendisini korudu.

Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde geri dönüşüm giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. Dolabın cadde üzerinde seyretmesi bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Valilik, fırtınanın etkisinin bugün 15.00'e kadar süreceğini açıkladı.

Öte yandan AFAD ekipleri de şehir genelinde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak sabaha kadar vatandaşların yardımına koştu.

(İHA)

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Fırtına
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