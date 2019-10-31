Bursa'da 88 yaşındaki yayaya çarpan araç sürücüsü kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşına geçmek isteyen Alaattin Taş'a (88) çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

