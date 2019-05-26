HABER

Bursa'da bayram alışverişi telaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

BURSA'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, alışveriş telaşı başladı.

Bursa'da bayram alışverişi telaşı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, alışveriş telaşı başladı. Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'da yoğunluk gözlenirken, esnaf döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle satışların geçen seneye oranla düştüğünü belirtti.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Bursalılar, Kapalıçarşı'ya akın etti. Döviz kurundaki dalgalanmanın satışları geçen senelere göre biraz olsun olumsuz etkilediğini söyleyen Koza Han yöneticilerinden Nihat Karaca, "Hareket başladı. Bayram üzeri daha da hareketleneceğini düşünüyorum. İşlerimiz ve ekonomimiz rahatlayacak inşallah. Geçen ramazan ayına göre, bu ramazan işlerimizde şimdilik düşüş oldu. Halen ürünlerimizdeki fiyatlar geçen yılın aynısı. Biz yine işlerin açılacağından ümitliyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da bayram alışverişi telaşıBursa'da bayram alışverişi telaşıBursa'da bayram alışverişi telaşı

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
10 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti10 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti
Bayramda tonlarca satılıyor, fırınlar günler öncesinden stoklamaya başladıBayramda tonlarca satılıyor, fırınlar günler öncesinden stoklamaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.