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Bursa’da ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' müzikaline ilgi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

BURSA’da 58.

Bursa’da ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' müzikaline ilgi

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)- BURSA’da 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahnelenen ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş’ müzikaline Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ‘58. Uluslararası Bursa Festivali’nin 6. etkinliğinde 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' oyunu sanatseverlerle buluştu. İlk Türk uçağı Vecihi K-6’yı yapan ilk Türk pilotlardan olan Vecihi Hürkuş’un sahneye yansıtılan hikayesi izleyicileri ekiledi. Vecihi Hürkuş karakterini usta oyuncu Murat Demirbaş canlandırırken, projenin yönetmenliğini Orhan Karataş, müzik direktörlüğünü ise Ahmet Murat Gedikli üstlendi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) sahnelenen, ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş’ müzikaline Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. İçi vatan sevgisiyle dolu muhteşem kahramanlık hikâyelerinin sahneye aktarıldığı oyun, program sonunda, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
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Bursa’da ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' müzikaline ilgiBursa’da ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' müzikaline ilgiBursa’da ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' müzikaline ilgiBursa’da ‘Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' müzikaline ilgi

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