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Bursa’da da okullar boşaltıldı, veliler okullara koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Bursa’da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, okullar boşaltıldı.

Bursa’da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, okullar boşaltıldı. Veliler ise panikle merak ettikleri çocukları için okullara koştu.
Saat 13.59’daki Marmara Denizi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Bursa’da da hissedildi.
Bursa’da deprem sonrası okullar boşaltılırken, panik yapan veliler okullara koştu. Velilerin çocuklarına sarıldığı anlarda duygusal görüntüler yaşandı.
Deprem Bursa’nın ilçeleri ile Yalova’nın Çınarcık ilçesinde de paniğe sebep oldu. Burada da vatandaşlar bir süre sokağa çıktılar.

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