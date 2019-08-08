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Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 08:16 | Son Güncelleme

ALEVLERİN ORTASINDA KALAN GÜVERCİN YARALI KURTARILDI  BURSA'da bir depoda çıkan ve bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan bir güvercin ise yaralı kurtarıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak'taki iki katlı depoda yangın çıktı.

ALEVLERİN ORTASINDA KALAN GÜVERCİN YARALI KURTARILDI

BURSA'da bir depoda çıkan ve bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan bir güvercin ise yaralı kurtarıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak'taki iki katlı depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki tekstil atölyesine sıçradı. Atölyede bulunan kumaşların ve kimyasal maddelerin tutuşmasıyla alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği yangına 50 itfaiye eri, 10 itfaiye aracıyla dört bir yandan müdahale etti. İtfaiye ekipleri çevredeki iş yerlerinin çatılarına da çıkarak alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasına engel olmak için yoğun çaba sarf etti.
GÜVERCİN YARALI KURTARILDI
Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da fabrikada herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol etti. Alevlerin arasında kalan güvercin, ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Güvercin, bir vatandaş tarafından tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-İtfaiye ekiplerinin merdivenle havadan müdahalesi
-Yaralı güvercin detay
-Vatandaş röportaj
-Vatandaşın güvercinle ilgilenmesi
-Çevredekilerin yangını izlemesi
-Genel, detay görüntü

Süre:06.36DK Boyut:738MB
Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)

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