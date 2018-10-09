Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6'sı muvazzaf asker 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturmasında bazı kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa ve bazı illerdeki eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf asker olmak üzere, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!
İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Görüntüler olay yaratmıştı! İstenen ceza belli oldu
Boşanmak istedi, hayatı mahvoldu! 'Uykuda sayıkladığım için bile...'
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum