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Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 03:32 | Son Güncelleme

Üniversite yerleşkesindeki bir yurtta akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 13 kız öğrenci, hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından yurda gönderildi

Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda kalan 13 öğrenci, yemeğin ardından rahatsızlanmaları üzerine hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları akşam yemeği sonrası rahatsızlandı.

Öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Kimi öğrenciler ise ambulansla bu hastaneye götürüldü.

Söz konusu öğrencilerin tamamı tedavileri tamamlanarak yurda gönderildi.

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 öğrencinin akşam yemeğinde yedikleri helvadan dolayı mide bulantısı şikayetiyle tedavi altına alındığını söyledi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, hepsinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirten Uysal, olayın nedenlerinin tespiti için yemeklerden alınan numunelerin incelemeye gönderildiğini sözlerin ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gıda üniversitesi öğrencisi zehirlenme

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