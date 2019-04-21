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Bursa'da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyalıca Mahallesi Ballıkaya mevkisindeki bir zeytin bahçesinde kazı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler, kaçak kazı yapan H.H, S.A, F.A. ve A.A'yı suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile birlikte kazıda kullanılan malzemeler ve bir metal arama dedektörü de ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerin olay yerindeki görüntüleri jandarma kamerasına yansıdı. Kazı yapan şüphelinin yanına gelen jandarma personelinin, "Ne yapıyorsun?" sorusu üzerine şaşkınlıkla "Taş çıkartıyorum" diyen S.A'nın elindeki küreği bıraktığı anlar kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik kaçak kazı

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