HABER

Bursa'da kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Saman yüklü tırda yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saman yüklü tırda yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ramazan B. yönetimindeki tır ile tıra öncülük yaptığı belirlenen Mehmet K'nin kullandığı 33 AGB 388 plakalı otomobili, Ankara-Bursa kara yolu İnegöl girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Uyuşturucu şüphesiyle Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ndeki X-Ray cihazından geçirilen tırda, özel bölmede yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücüler ile otomobildeki İsmail T. gözaltına alındı.

Kaçak sigaraların tıra Şırnak'tan yüklendiği ve Bursa'ya götürüldüğü öğrenildi.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Gaziantep'te yoğun sisGaziantep'te yoğun sis
127 litre kaçak içkiyi akıl almaz yöntemle yurda sokacaklardı127 litre kaçak içkiyi akıl almaz yöntemle yurda sokacaklardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl kaçak sigara

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

Mirza Paşazade Abdurrahman Paşa'nın mezarını tespit etti

Mirza Paşazade Abdurrahman Paşa'nın mezarını tespit etti

Bu kafeye müşteriler faytonla gidiyor

Bu kafeye müşteriler faytonla gidiyor

Sultangazi'de korkunç kavga! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kafatası parçalandı

Sultangazi'de korkunç kavga! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kafatası parçalandı

Marmara'da beklenen fırtına için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Marmara'da beklenen fırtına için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Şırnak'ta korkutan deprem

Şırnak'ta korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.