Bursa'da kaçak sigara operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saman yüklü tırda yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ramazan B. yönetimindeki tır ile tıra öncülük yaptığı belirlenen Mehmet K'nin kullandığı 33 AGB 388 plakalı otomobili, Ankara-Bursa kara yolu İnegöl girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Uyuşturucu şüphesiyle Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ndeki X-Ray cihazından geçirilen tırda, özel bölmede yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücüler ile otomobildeki İsmail T. gözaltına alındı.

Kaçak sigaraların tıra Şırnak'tan yüklendiği ve Bursa'ya götürüldüğü öğrenildi.

